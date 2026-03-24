Paid Aktie
WKN: A0BL4Z / ISIN: US69561N2045
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24.03.2026 10:15:00
‘It feels slimy’: My friend offered to be my adviser, but didn’t tell me he’s paid to push financial products. Can I trust him?
“His revenue sharing, which he did not disclose, creates conflicts of interest as advisers may be incentivized to recommend funds that pay them more.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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