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BILL Holdings Aktie

BILL Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000

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14.04.2026 13:34:00

‘It is their fault’: My condo board forgot to bill for storage fees. Must I pay retroactively?

“They now intend to bill us for seven to eight months of storage fees.”Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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