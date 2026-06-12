The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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12.06.2026 12:36:00
‘It seems too good to be true’: At a steak-dinner retirement seminar, the guy said annuities can outperform the market. Is that true?
“He claimed that fixed-rate annuities are the sparkly, rainbow-fairyland of investments.”Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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