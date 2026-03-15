FedEx Aktie
WKN: 912029 / ISIN: US31428X1063
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15.03.2026 15:00:00
‘It’s all about oil’: FedEx’s transportation costs will be key to this week’s earnings
With results due this week from FedEx and retail names like Lululemon and Macy’s, we’ll likely hear more about consumers’ attitudes, as gas prices and shipping costs spike and the conflict widens in the Middle East.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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