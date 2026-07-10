Bid Corporation Aktie
WKN DE: A2AHEP / ISIN: ZAE000216537
|
10.07.2026 19:20:05
‘It’s all about the number’: how Apollo gazumped Castlelake’s easyJet bid
Takeover battle for UK budget airline took a last-minute twist after US investment giant outbid rivalWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!