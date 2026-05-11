International Aktie
WKN DE: A0LC2G / ISIN: GB00B188SR50
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11.05.2026 11:02:11
‘It’s Getting Unfriendlier’: International Students Race to Find Jobs
Students say they have been passed over for jobs and interviews because of visa restrictions. Some have a Plan B: leaving the United States.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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Nachrichten zu Visa Inc.
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11.05.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones zeigt sich fester (finanzen.at)
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08.05.26
|NYSE-Handel: Dow Jones zum Start des Freitagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
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07.05.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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07.05.26
|Handel in New York: Dow Jones beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
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06.05.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones zum Ende des Mittwochshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
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06.05.26
|Handel in New York: Dow Jones verbucht mittags Gewinne (finanzen.at)
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06.05.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Visa-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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06.05.26
|PayPal, Mastercard and Visa probed over alleged UK antitrust breaches (Financial Times)
Analysen zu Visa Inc.
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|16.02.26
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|International Public Partnerships Ltd
|1,30
|-1,83%
|Visa Inc.
|278,15
|1,09%
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