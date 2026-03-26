Friend a Aktie
WKN DE: A3ELSR / ISIN: CNE1000042N5
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26.03.2026 08:00:30
‘It’s like having a friend everywhere you travel’: after 12 home exchanges, I’ll never book a hotel again
The Which? travel editor on the unexpected joys and considerable savings of house swapping. Plus top tips on how to do itImagine cutting the cost of accommodation on your next holiday to about £5 a day. You can have a whole house, rather than just a bedroom. And you can go almost anywhere in the world and stay as long as you like, within reason. Welcome to house swapping.You’re sceptical, I know. I was, too. Our terrace house was too small. Too overflowing with stuff. The 1980s kitchen was too old (and battered). We aren’t in a nice enough neighbourhood. Who would want to stay here? Lots of people, it turned out. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
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