CGI Group Aktie
WKN: 912483 / ISIN: CA39945C1095
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30.03.2026 17:56:00
‘It’s time to buy Meta.’ Why Morgan Stanley sees 45% upside for the stock.
There’s a “tactical buying opportunity” as concerns about AI and regulatory matters lead Meta’s stock to trade at an unusually large discount to its historical average.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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