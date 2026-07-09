Friend a Aktie
WKN DE: A3ELSR / ISIN: CNE1000042N5
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09.07.2026 16:01:00
‘I’ve no idea how they got her number’: My student-loan servicer called a friend after I missed a payment. Is that legal?
“She said it’s the second message they have left.”Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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