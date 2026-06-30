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30.06.2026 19:18:49
‘Kill switches’ could be needed for AI-powered trading, BoE official says
Technology could make markets more volatile through ‘herding behaviour’, Sarah Breeden tells ECB conferenceWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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