BlackRock Aktie
WKN DE: A40PW4 / ISIN: US09290D1019
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05.05.2026 12:58:00
‘Like 10 Manhattan Projects going off all at once’: AI is rewiring the entire global economy, says this BlackRock exec
The head of BlackRock’s fundamental equities global technology team, Tony Kim, says AI is rewiring the global economy, and that will just keep going.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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