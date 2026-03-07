07.03.2026 08:00:45

‘Mainly, you fast fooded’: Monzo under fire over ‘shaming’ year-end reviews

Bank criticised for tone of spending summaries, with one user complaining to ombudsman over ‘humiliating’ use of dataWhen does lighthearted banter become inappropriate and humiliating?The digital bank Monzo has been accused of overstepping the mark by using the data it holds to tell one customer with a past eating disorder that she eats a lot of fast food, spends “more than most” on Just Eat takeaways, and had banished her life goals thanks to her spending choices. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
