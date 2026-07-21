Leonardo Aktie

Leonardo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0ETQX / ISIN: IT0003856405

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21.07.2026 20:10:30

‘Major’ antitrust demands would destroy Europe space deal, warns Leonardo chief

Calls by EU for structural concessions while also seeking European consolidation would be ‘absurd’, says Lorenzo MarianiWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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