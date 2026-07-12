Box Aktie
WKN DE: A110YG / ISIN: US10316T1043
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12.07.2026 11:00:32
‘Michael’ Crosses $1 Billion at the Box Office as Lionsgate Roars Back
Shunned by bigger studios as too risky, “Michael” and other hits have revived Hollywood’s last major independent studio. But is it enough?Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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|Box
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