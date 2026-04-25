Box Aktie
WKN DE: A110YG / ISIN: US10316T1043
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25.04.2026 22:07:38
‘Michael’ is Expected to Collect $200 Million in First Weekend, Shaking Off Bad Reviews
Lionsgate estimated on Saturday that the Michael Jackson biopic would collect more than $200 million over its first few days in theaters.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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