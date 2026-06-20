WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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20.06.2026 16:57:00
‘Money can make you happy’: My wife and I have no heirs, but we’re making the world a better place by giving it away
“If you find a need in your community, there’s likely an organization that will help you get involved.”Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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