People Aktie
WKN DE: A2JDBV / ISIN: CA7097621089
22.12.2025 18:00:33
‘Money mule’ cases surge as criminals target young people on social media
Fake job adverts and promises of quick money are drawing thousands into type of money launderingCriminals are increasingly recruiting young people on social media to become “money mules”, with official figures showing that cases are rising sharply.“Money muling” is a type of money laundering in which criminals move stolen or fraudulent money via an intermediary, who receives it in their bank account before transferring it to another, obtaining a commission along the way. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
