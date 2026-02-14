The Bank Holdings Aktie
WKN: A0D9ZQ / ISIN: US88331E1047
|
14.02.2026 08:00:46
‘My husband burned down our house - then the bank threatened repossession’
A family struggled to rebuild their lives after an abusive marriage ended in tragedy and financial ruinFamily life ended for Francesca Onody on a late summer evening in 2022 when her abusive husband doused their cottage with petrol as police arrived to arrest him. She and her children escaped seconds before the building exploded. Her husband Malcolm Baker died in the blaze.That night, Onody lost her husband, her home, her pets and her possessions. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!