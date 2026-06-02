I'LL Aktie
WKN DE: A1C7P4 / ISIN: JP3105180008
|
02.06.2026 18:09:23
‘My son is still suffering’: the ill effects of water contamination in ‘Brixham incident’
Physical and psychological impacts of a tap water parasite outbreak continue to be felt in south DevonSouth West Water fined £1.85m over parasite outbreak in DevonMost of the tourists milling around the busy fishing harbour or visiting Agatha Christie’s riverside holiday retreat have probably forgotten what South West Water euphemistically calls the “Brixham incident”.But for residents at the centre of the “incident” – a parasite outbreak that caused perhaps hundreds of people in south Devon to fall ill after they drank contaminated water – the physical and psychological impacts are still keenly felt. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu I'LL INC Stock Settlement
Analysen zu I'LL INC Stock Settlement
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|I'LL INC Stock Settlement
|2 603,00
|-0,72%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schließt in Rot -- ATX und DAX letztlich niedriger -- Tokio schlußendlich weit im Plus - Hongkong schwach
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch schwächer. Der deutsche Leitindex verbuchte Verluste. An der Wall Street ging es deutlich nach unten. Die Börsen in Fernost präsentierten sich zur Wochenmitte uneinheitlich.