Save Aktie
WKN: A0EQ92 / ISIN: IT0001490736
|
05.06.2026 14:13:51
‘Oyster card for the north’ could save commuters £276 a year, thinktank says
Proponents say scheme could generate up to £2.7bn in five years by making travel around north of England easier A proposed travel card for northern England modelled on London’s Oyster system could save commuters up to £276 a year, data shows.Users would tap in and out across different transport networks and fares would be automatically capped at the cheapest available rate. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!