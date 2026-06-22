CAREER Aktie
WKN DE: A2AL8T / ISIN: JP3244430009
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22.06.2026 22:29:00
‘Passion is overrated:’ This CEO didn’t build her career doing what she loved — and says you shouldn’t either
“There are different ways to get happiness at work beyond your work being your passion.”Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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