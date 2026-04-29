RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
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29.04.2026 07:00:46
‘People assume we’re grifters’: disabled Britons report rise in abuse over blue badges
Badge holders and carers report being harassed, filmed and threatened by strangers who think they are faking disabilityDisabled people who use blue badges to go about their daily lives have said they are being harassed, questioned and even assaulted, as anti-benefits rhetoric becomes more mainstream in the UK.About 3 million people in the UK now have a blue badge, including 1 in 15 adults in England. The number of people who qualify for the scheme – which allows drivers to park in more accessible spaces – has caused some to warn of misuse and fraud. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
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