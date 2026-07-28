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Comes Aktie

Comes für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

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28.07.2026 12:16:00

‘Picks and shovels’ trade comes unstuck as AI hardware stocks plunge on competitive threat from China

Asian stocks sold off sharply on Tuesday amid reports that China is now capable of manufacturing DUV lithography machines.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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