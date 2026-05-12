Sony Aktie
WKN: 853687 / ISIN: JP3435000009
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12.05.2026 13:34:15
‘Put a ring on it’: Sony confirms Beyonce, Bruno Mars music catalogue purchase with GIC partnership
Previous media reports put the price tag for the portfolio at almost US$4 billionWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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