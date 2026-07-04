Supermarket Income REIT Aktie
WKN DE: A2DVHX / ISIN: GB00BF345X11
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04.07.2026 14:00:13
‘Real heritage and quality’: the best (and worst) supermarket mozzarella di bufala Campana, tasted and rated
The southern Italian cheese has DOP status, but which brands are milking the title and which are leading the whey?• The best (and worst) supermarket fetaMozzarella di bufala Campana with Protected Designation of Origin (PDO) status is an incredible cheese from the marshy, volcanic regions of Campania in southern Italy.Buffaloes are hardy creatures that are more suited than cows to these wetlands, and they produce a fatty, calcium-rich, protein-filled milk that gives the mozzarella its classic soft and creamy texture, porcelain-white colour and perfectly balanced, clean and flavoursome lactic tang. It’s minimally processed, too, being made with 100% buffalo milk and rennet that’s required to be made in the same micro-region to qualify as PDO (or DOP in Italian). Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
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