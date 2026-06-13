Stranger Holdings Aktie
WKN DE: A2DKQM / ISIN: GB00BYWLRL80
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13.06.2026 06:00:13
‘Rivals’ may be racy — but ITV’s real-life franchise wars were stranger still
For veterans of Britain’s broadcast licence battles, the Disney+ Jilly Cooper adaptation paints a recognisable pictureWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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