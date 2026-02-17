DUAL Aktie
WKN DE: A2AQT1 / ISIN: KR7016740003
|
17.02.2026 15:00:11
‘Scandalous and unacceptable’: readers on the new UK entry rules for dual nationals
Some say they may stop visiting or even renounce their British citizenship owing to stricter requirementsBritish dual nationals living abroad have told of their disgust, fury and distress over new UK border rules that mean they could risk be denied boarding on a flight, ferry or train.The new rules, which come into force on 25 February, have caught many by surprise and require British dual nationals to present a British passport or a “certificate of entitlement”, which costs £589, to visit the UK on their non-British passport. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DUAL Co., Ltd.
Analysen zu DUAL Co., Ltd.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|DUAL Co., Ltd.
|5 170,00
|2,58%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich fester -- DAX nach Richtungssuche schlussendlich in Grün -- Wall Street schließt stabil -- Nikkei beendet Handel im Minus
Während es am heimischen Aktienmarkt nach oben ging, begab sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche. Die US-Börsen bewegten sich am Dienstag seitwärts. Der japanische Aktien gab am Dienstag nach.