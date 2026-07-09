Real Estate Aktie
WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6
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10.07.2026 01:00:00
‘So little’?: Why critics of Temasek’s 10.5% returns in a bull run are getting it wrong
To pan its returns is to miss the basic point of sovereign wealth, which is to aim to survive market wintersWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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