Chanel Aktie

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WKN DE: CHAN31 / ISIN: FR00CHANEL31

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07.05.2026 06:00:04

‘The Chanel Hunger Games’: shopping haul videos go luxury

Once limited to fast fashion, TikTok shopping hauls featuring designer brands signal a return to conspicuous consumerismWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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