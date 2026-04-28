GLORY Aktie
ISIN: US37961P1030
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28.04.2026 19:45:00
‘The Devil Wears Prada 2’ is here — but the glory days of magazines like Vogue are long gone
The original 2006 movie chronicled the world of fashion magazines at their peak, but since then ad pages and Vogue’s legendary September issue have been cut in half.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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