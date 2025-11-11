:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
11.11.2025 15:45:24
‘The global data centre and AI build-out will be an extraordinary and sustained capital markets event’
Inside JPMorgan’s big data centre reportWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!