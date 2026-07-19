Box Aktie
WKN DE: A110YG / ISIN: US10316T1043
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19.07.2026 18:54:06
‘The Odyssey’ Brings in $124.5 Million at the Box Office, Powered by Christopher Nolan
Christopher Nolan’s nearly three-hour epic was No. 1 over the weekend, with about $124.5 million in ticket sales in the United States and Canada.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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17.07.26
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