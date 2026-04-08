UnUsUaL Aktie
WKN DE: A2QDJK / ISIN: SG1DF5000004
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08.04.2026 10:58:00
‘The View’ host Joy Behar tries an unusual strategy to sell her longtime Hamptons home
“The View” host Joy Behar is enlisting a unique new tactic to try to sell her longtime Hamptons home—by jacking up her latest asking price by more than $1 million, despite the property having been on the market for more than a year.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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