CT Holdings Aktie
WKN DE: 888391 / ISIN: US12643Y1038
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01.05.2026 12:50:00
‘There is an imbalance of power’: My husband has cancer. Why must we wait two hours for a 10-minute CT scan?
“This letter is in memory of all the patients who died waiting for their medical appointments to begin.”Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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