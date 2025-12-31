JASON Aktie

JASON für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Q8D6 / ISIN: JP3386360006

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
31.12.2025 10:58:00

‘Today’ host Jason Kennedy sells his renovated Agoura Hills home for $3.9 million in 45 days

Jason Kennedy, of NBC’s “Today” show, has found a buyer for his sprawling property in the Santa Monica Mountains in Los Angeles County.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu JASON CO LTDmehr Nachrichten

Keine Nachrichten verfügbar.