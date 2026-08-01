Booking Holdings Aktie
WKN DE: A2JEXP / ISIN: US09857L1089
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01.08.2026 11:00:49
‘We didn’t feel safe’: Booking.com users face battle to get money back
From melted electric sockets to shabby alternatives, readers tell of dealings with platform when things go wrongJane Ripley* spent some time researching the best apartment to stay in for her family’s trip to Batumi in Georgia, eventually settling on one with an “exceptional” rating on Booking.com.But when the Ripleys arrived at 11pm on the first day, they were directed to another property that was shabby and had stains on the furniture and ceiling. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
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