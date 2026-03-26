Russell Aktie
WKN DE: 861252 / ISIN: US7823521080
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26.03.2026 10:04:00
‘We love real estate’ — Kurt Russell and Goldie Hawn’s colorful past and passion for log homes
Hollywood A-lister Kurt Russell has opened up about the roots of his and longtime partner Goldie Hawn’s shared “love” of real estate—and how a childhood in a rustic log cabin sparked an appreciation for unique homes.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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