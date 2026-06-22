Here Aktie
WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
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22.06.2026 05:00:03
‘We’re here to win’: Nike CEO on the race to revive the biggest brand in sport
Elliott Hill says scale of problems means restructuring is taking longer than hopedWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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