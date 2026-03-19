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19.03.2026 19:59:00
‘We’re not too worried about gas prices’: Retailers like Darden and Dollar General say their customers are fine, for now
Who’s afraid of $4 gas? Not the executives of these restaurant and retail-store chains.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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