Confidence Aktie
WKN DE: A3EFHW / ISIN: JP3306470000
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12.04.2026 08:00:09
‘We’re trapped’: despair for sellers as Iran war knocks confidence in UK housing market
Estate agents say rising mortgage costs have created a mood of fear, with Canterbury among the cities being hitHave you lost a mortgage deal or seen your rate rise?On a warm, spring morning in Canterbury, the cobbled streets are buzzing with activity and the white Tudor houses gleam in the sun.It is a scene that seems far removed from events in the Middle East, but the conflict is undermining business and consumer confidence – rattling the city’s housing market just as the spring selling season began. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
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