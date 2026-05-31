McAfee Aktie
WKN DE: A2QE45 / ISIN: US5790631080
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31.05.2026 11:30:42
‘Your devices could be at risk’: how McAfee antivirus scams trade on fear
Urgent renewal emails and huge discounts figures are used to pressure people to hand over their dataYou have had McAfee antivirus software installed on your laptop for years after becoming fearful that your computer would be infected. So when an email arrives to say your protection is about to expire, you are not surprised. Better still, there is a “renewal discount” of 89% if you pay on the same day.“Once the expiration date has passed, your computer becomes susceptible to many different virus threats,” the email warns. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
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