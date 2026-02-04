Walt Disney Aktie
WKN: 855686 / ISIN: US2546871060
|
04.02.2026 12:43:03
‘Zero media experience’: new Disney chief’s battle to win over Wall Street
Entertainment giant once again promotes its theme parks boss to CEO. Investors hope it will be different this timeWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Nachrichten zu Walt Disney
|
04.02.26
|Börse New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
04.02.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones verbucht Zuschläge (finanzen.at)
|
04.02.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones-Anleger greifen am Mittag zu (finanzen.at)
|
04.02.26
|‘Zero media experience’: new Disney chief’s battle to win over Wall Street (Financial Times)
|
03.02.26
|Disney-Aktie verliert: D'Amaro wird Iger-Nachfolger (dpa-AFX)
|
03.02.26
|ROUNDUP: Freizeitpark-Chef soll Disney in die Zukunft führen (dpa-AFX)
|
03.02.26
|WDH: Themenpark-Chef D'Amaro übernimmt Konzernruder bei Walt Disney (dpa-AFX)
|
03.02.26
|Disney: Josh D'Amaro wird neuer Konzernchef (Spiegel Online)
Analysen zu Walt Disney
|02.02.26
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|13.11.25
|Walt Disney Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.08.25
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|Walt Disney Buy
|UBS AG
|07.05.25
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Walt Disney
|89,25
|-2,04%
|Walt Disney Company Cert.Deposito Arg.Repr. 0.125 Shs
|2 480,00
|2,27%
