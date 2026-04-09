„007 First Light“: James-Bond-Spiel verzögert sich auf der Switch 2

Switc a Aktie
WKN DE: A2DYD7 / ISIN: US87105L1044
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09.04.2026 08:02:00
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„007 First Light“ verzögert sich auf der Switch 2: Während PC, Xbox Series X/S und Playstation 5 im Mai bedient werden, kommt die Switch-2-Version erst später. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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