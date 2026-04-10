DLC Holdings Aktie
WKN DE: A2JN47 / ISIN: CA2558841086
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10.04.2026 11:28:00
„Anno 117“: DLC macht größte Insel der „Anno“-Geschichte bebaubar
Am 23. April erscheint die erste große Erweiterung für „Anno 117“: „Die Verheißung des Vulkans“ kommt mit einer Rieseninsel, die von einem Vulkan bedroht wird.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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