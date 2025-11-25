Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|
25.11.2025 18:07:00
„App-Tracking ablehnen“: Apple-Funktion wird immer kritischer beäugt
Nutzer würden durch Apples Funktion in die Irre geführt, monieren polnische Regulierer. Apple warnte erneut vor einem Aus für die Tracking-Nachfrage in Europa. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Apple Inc.mehr Nachrichten
|
25.11.25
|Apple-Aktie: Rekordhoch in Sicht trotz Turbulenzen? (finanzen.at)
|
25.11.25
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Apple von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
24.11.25
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones-Anleger greifen zum Handelsstart zu (finanzen.at)
|
21.11.25