Bayerische Motoren Werke Aktie

Bayerische Motoren Werke für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066

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18.05.2026 01:15:00

„BEST OF SHOW“: BMW 328 „BÜGELFALTE“ GEWINNT DIE TROFEO BMW GROUP. CONCORSO D´ELEGANZA VILLA D´ESTE 2026 MIT VIELEN HIGHLIGHTS UND ZWEI WELTPREMIEREN.

+++ Jury kürt Mille-Miglia-Rennwagen von BMW zum „Best of Show“. +++ Mercedes-Benz 300 SL gewinnt Publikumspreis Coppa d’Oro Villa d’Este +++ BMW Group feiert zwei Weltpremieren: den Vision BMW ALPINA und die BMW Motorrad Vision K18 +++ BMW Group Classic zelebriert Jubiläen mit Sonderausstellungen +++ Großer Andrang bei den Publikumstagen am Samstag und Sonntag +++ Seltene Gäste: Zwei BMW Art Cars aus der weltberühmten Sammlung +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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