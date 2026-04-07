ZERO Aktie
WKN: A0F459 / ISIN: JP3428870004
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07.04.2026 13:37:00
„BlueHammer“: Zero-Day-Lücke in Windows verschafft erhöhte Rechte
Windows weist eine Zero-Day-Lücke auf, durch die Angreifer ihre Rechte ausweiten können. Ein Patch steht noch nicht bereit.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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