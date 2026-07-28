BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
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28.07.2026 15:03:17
„BMW ART CARS - 20 ARTISTS, 50 YEARS OF INNOVATION. REUNITED AT BMW WELT“: Ausstellung eröffnet in München.
+++ Alle 20 BMW Art Cars erstmals an einem Ort vereint +++ Kostenfreie Ausstellung vom 29. Juli bis 31. August 2026 in der BMW Welt +++ Highlight: Olafur Eliassons „BMW H2R Project“ +++ Digitales Erlebnis mit Schatzsuche und Artlas App +++Weiter zum vollständigen Artikel bei BMW
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|10.07.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|BMW Buy
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|RBC Capital Markets
|14.07.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|10.07.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|02.07.26
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|17.06.26
|BMW Hold
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