Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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28.07.2026 15:03:17
„BMW ART CARS - 20 ARTISTS, 50 YEARS OF INNOVATION. REUNITED AT BMW WELT“: Ausstellung eröffnet in München.
+++ Alle 20 BMW Art Cars erstmals an einem Ort vereint +++ Kostenfreie Ausstellung vom 29. Juli bis 31. August 2026 in der BMW Welt +++ Highlight: Olafur Eliassons „BMW H2R Project“ +++ Digitales Erlebnis mit Schatzsuche und Artlas App +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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