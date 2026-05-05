BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|
05.05.2026 14:00:00
„BMW ART CARS - 20 ARTISTS, 50 YEARS OF INNOVATION. REUNITED AT BMW WELT.“ Rekordausstellung aller BMW Art Cars: 29. Juli bis 31. August 2026 in der BMW Welt in München.
Die BMW Art Car Collection versammelt sich zum ersten Mal in ihrer Geschichte in voller Stärke an ihrem Heimatort: Unter dem Titel „BMW ART CARS – 20 ARTISTS, 50 YEARS OF INNOVATION. REUNITED AT BMW WELT“ werden vom 29. Juli bis 31. August 2026 erstmals alle 20 Art Cars gemeinsam an einem Ort präsentiert; die feierliche Eröffnung findet am 28. Juli statt. Die Ausstellung in der BMW Welt als architektonisch einzigartigem Präsentations- und Erlebnisort ...Weiter zum vollständigen Artikel bei BMW
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BMW AG
|
04.05.26
|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 gibt am Mittag nach (finanzen.at)
|
04.05.26
|VW, BMW, Audi und Co.: Autoindustrie meldet schlechte Stimmung und fehlende Vorprodukte (Spiegel Online)
|
04.05.26
|Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsstart Abschläge (finanzen.at)
|
04.05.26
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX startet in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
04.05.26
|Zuversicht in Frankfurt: DAX startet in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
30.04.26
|BMW-Aktie fester: Neuer Fonds für KI-Start-ups (Dow Jones)
|
30.04.26
|Angespannte Stimmung in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 mittags (finanzen.at)
|
30.04.26
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 beginnt die Donnerstagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)