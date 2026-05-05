BMW Aktie

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05.05.2026 14:00:00

„BMW ART CARS - 20 ARTISTS, 50 YEARS OF INNOVATION. REUNITED AT BMW WELT.“ Rekordausstellung aller BMW Art Cars: 29. Juli bis 31. August 2026 in der BMW Welt in München.

Die BMW Art Car Collection versammelt sich zum ersten Mal in ihrer Geschichte in voller Stärke an ihrem Heimatort: Unter dem Titel „BMW ART CARS – 20 ARTISTS, 50 YEARS OF INNOVATION. REUNITED AT BMW WELT“ werden vom 29. Juli bis 31. August 2026 erstmals alle 20 Art Cars gemeinsam an einem Ort präsentiert; die feierliche Eröffnung findet am 28. Juli statt. Die Ausstellung in der BMW Welt als architektonisch einzigartigem Präsentations- und Erlebnisort ...Weiter zum vollständigen Artikel bei BMW
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